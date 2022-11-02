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Байден признался в разговоре с мертвецом

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Pool via CNP/MediaPunch
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Президент США Джо Байден заявил, что однажды разговаривал с одним из открывателей гормона инсулин, хотя оба ученых, о которых он мог говорить, умерли еще до его рождения. Слова американского лидера приводит газета New York Post.

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Первооткрывателями инсулина являются доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд. Они умерли в 1941 и 1935 годах соответственно, а Байден родился в 1942 году.

«Вы знаете, сколько стоит производство инсулина для диабетиков? Его открыл человек, который специально оформил на него патент, чтобы лекарство было доступно каждому. Я говорил с ним…» — заявил президент США, выступая на мероприятии во Флориде, посвященном здравоохранению.

Это не единственная оговорка, которую допустил американский лидер, выступая на этом мероприятии. В частности, он заявил, что вступил в должность главы государства «этим летом», вновь перепутал Украину и Ирак, а когда попытался исправить ситуацию объяснил, что думал об Ираке, так как там умер его сын. Однако Бо Байден, хоть и служил в Ираке, но умер от онкологического заболевания.

Кроме того, президент США назвал обрушившийся на Флориду ураган «Иэн» Иваном.

Пользователи Сети в очередной раз выразили обеспокоенность состоянием здоровья президента.

18 октября он после вопроса журналиста во время выступления в Вашингтоне «завис» на несколько секунд.

Ранее президент США удивил телезрителей оговоркой в истории про знакомство с будущей женой Джилл. Байден заявил, что это случилось, когда ему было 30 лет, а ей — 12. На самом деле разница в возрасте супругов составляет девять лет.

До этого, в августе, Байден оговорился в речи о состоянии американской экономики, призвав не допустить ее улучшения.

79-летний Байден самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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