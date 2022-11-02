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Байден устроил «марафон оговорок» во время выступления во Флориде

Байден заявил, что вступил в должность президента этим летом
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился на публике, заявив во время митинга во Флориде, что вступил в должность главы государства «этим летом». В Сети всё выступление американского лидера окрестили «марафоном оговорок».

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«Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом», — сказал президент.

Джо Байден победил на президентских выборах в 2020 году.

Кроме того, в том же выступлении американский президент снова перепутал Украину и Ирак, затем, пытаясь исправить ситуацию, объяснил, что думал об Ираке, так как там умер его сын. Однако Бо Байден хоть и служил в Ираке, но умер от онкологического заболевания.

В довершение ко всему президент США назвал обрушившийся на Флориду ураган «Иэн» Иваном.

Пользователи Сети в очередной раз выразили обеспокоенность состоянием здоровья президента.

Курьезы для Байдена не редкость. 18 октября он после вопроса журналиста во время выступления в Вашингтоне «завис» на несколько секунд.

Ранее президент США удивил телезрителей оговоркой в истории про знакомство с будущей женой Джилл. Байден заявил, что это случилось, когда ему было 30 лет, а ей — 12. На самом деле разница в возрасте супругов составляет девять лет.

До этого, в августе, Байден оговорился в речи о состоянии американской экономики, призвав не допустить ее улучшения.

79-летний Байден самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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