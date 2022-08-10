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Байден оговорился в речи о состоянии экономики США

Байден оговорился, призвав не допустить улучшения экономики США
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден допустил оговорку, призвав не допустить улучшения экономики.

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«Мы должны принять закон о снижении инфляции прямо сейчас. Это самое последовательное, что может сделать конгресс, чтобы сохранить наш прогресс в вопросе инфляции от улучшения», — сказал Байден 10 августа журналистам.

Он тут же поправил себя, сказав, что сохранить нужно прогресс от ухудшения.

«Сохранить движение в правильном направлении», — объяснил свои слова глава государства.

Накануне Байден быстро забыл, как пожал руку лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру, и спустя три секунды снова протянул ему руку, после чего сделал вид, что хотел почесать подбородок.

8 августа у Байдена возникли проблемы с собственной одеждой. Он долго не мог поймать рукав пиджака, когда надевал его, пока на помощь не пришла его супруга. Также с главы государства слетели солнцезащитные очки, и ему пришлось поднимать их земли.

18 июля были опубликованы результаты проведенного Morning Consult опроса, согласно которым избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США. Представленный результат оставляет Байдена в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем Дональда Трампа и его партию в 2018 году, сообщили аналитики.

Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll от 11 июля, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

14 июня администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.

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