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Опрос показал неодобрение американцами курса президента США Байдена

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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Chris Kleponis - CNP
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Избиратели 44 из 50 американских штатов не одобряют работу президента США Джо Байдена. Это следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компанией Morning Consult. Его результаты были опубликованы 18 июля.

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«Примерно двое из пяти избирателей одобряют его работу в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине», — отмечается в опросе.

Исследование проводилось во втором квартале 2022 года. В первом квартале работу Байдена не одобрили жители 40 штатов.

«Менее чем за четыре месяца до промежуточных выборов в конгресс в ноябре политическая среда для демократов объективно ухудшилась по мере того, как одобрение президента Джо Байдена снижается во всей стране, включая те штаты, которые играют ключевую роль для его партии», — отметили социологи в опубликованном докладе.

Представленный результат оставляет Байдена в заметно худшем положении перед промежуточными выборами, чем экс-президента США Дональда Трампа и его партию в 2018 году, отмечают аналитики.

    Опрос проводился с 1 апреля по 30 июня, погрешность результата составляет от 1 до 5 процентных пунктов.

    10 июля обозреватель The New York Times Питер Бейкер пришел к выводу, что Байден вряд ли сможет баллотироваться на второй срок по состоянию здоровья. Как следует из статьи, опросы общественного мнения показывают, что многие американцы считают его слишком старым.

    Согласно данным опроса The Harvard CAPS / Harris Poll от 11 июля, рейтинг одобрения президента установил новый антирекорд, опустившись до 30%.

    14 июня администрация Байдена подтвердила намерение действующего президента США баллотироваться на второй срок в 2024 году. Тогда же пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения журналистов о том, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах.

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