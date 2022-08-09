Визит в Кентукки вызвал у Байдена проблемы с речью и одеждой
Американский президент Джо Байден в понедельник, 8 августа, отправился из штата Делавэр в Кентукки, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный штату недавним ураганом. Перед отъездом журналисты задали главе Белого дома несколько вопросов.
Больше всего журналистов интересовало мнение Байдена о поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, что вызвало у Китая крайне негативную реакцию.
«Я не волнуюсь, но я озабочен тем, что они так активно зашевелились. Я не думаю, что они собираются делать что-то еще», — сказал Байден, несмотря на то что Пекин продлил военные учения после их запланированного завершения в воскресенье.
Что означают слова об отсутствии волнения и наличии беспокойства у американского лидера, журналисты так и не разобрались.
На прямой вопрос, что Байден думает о визите Пелоси на Тайвань, он ответил: «Это ее решение», приводит его реплику New York Post.
По прибытии в Кентукки чета Байден снова порадовала журналистов забавными кадрами. На этот раз телеканал С-Span заснял, как покинувший вертолета Джо безуспешно пытался просунуть левую руку в рукав пиджака. Он бы так и пытался поймать предательски ускользающий с ветром рукав, но супруга Джилл пришла на помощь и, улыбаясь, помогла главе США надеть пиджак.
Едва образ американского президента был завершен, как сползшие до этого на кончик носа солнцезащитные очки упали на землю, как бы хозяин ни старался их удержать. Байден поднял их и проследовал к журналистам.
Ранее, 27 июля, выступление американского президента о невозможности быть одновременно сторонником беспорядков в Капитолии в январе 2021 года и ценить правопорядок, напугало американцев. Зрители отметили, что глава Белого дома не моргал в течение 17 секунд. Они предположили, что Байден стал роботом, жертвой тяжелых стимуляторов или на видео вовсе не он.