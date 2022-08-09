Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны назвало риски для всего мира из-за обстрелов Запорожской АЭС
Мир
Бангладеш заявил о попытках договориться с РФ о поставках нефти
Мир
Байден подпишет протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 9 августа
Мир
Губернатор Флориды назвал США банановой республикой после обысков у Трампа
Мир
На Украине заявили о планах Запада принудить Киев к договору с Россией
Мир
Обыск в резиденции Трампа во Флориде длился несколько часов
Мир
США приняли решение о возможности освобождения Винника под залог
Наука
Ракета «Союз» с иранским спутником стартовала с Байконура
Туризм
Россиянам закрыли для посещения Венсенский замок во Франции
Мир
Wiener Zeitung рассказала о высоком уровне поддержки Путина в Австрии и Германии
Экономика
В Москве застройщики продают все меньше апартаментов
Мир
Власти Запорожья не исключили онлайн-голосование на референдуме

Визит в Кентукки вызвал у Байдена проблемы с речью и одеждой

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Джо Байден в понедельник, 8 августа, отправился из штата Делавэр в Кентукки, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный штату недавним ураганом. Перед отъездом журналисты задали главе Белого дома несколько вопросов.

Все на одного: в США растет недовольство политикой Байдена
Американцы всё больше критикуют своего президента за рост инфляции, разгул преступности и действия в отношении Украины

Больше всего журналистов интересовало мнение Байдена о поездке спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, что вызвало у Китая крайне негативную реакцию.

«Я не волнуюсь, но я озабочен тем, что они так активно зашевелились. Я не думаю, что они собираются делать что-то еще», — сказал Байден, несмотря на то что Пекин продлил военные учения после их запланированного завершения в воскресенье.

Что означают слова об отсутствии волнения и наличии беспокойства у американского лидера, журналисты так и не разобрались.

На прямой вопрос, что Байден думает о визите Пелоси на Тайвань, он ответил: «Это ее решение», приводит его реплику New York Post.

По прибытии в Кентукки чета Байден снова порадовала журналистов забавными кадрами. На этот раз телеканал С-Span заснял, как покинувший вертолета Джо безуспешно пытался просунуть левую руку в рукав пиджака. Он бы так и пытался поймать предательски ускользающий с ветром рукав, но супруга Джилл пришла на помощь и, улыбаясь, помогла главе США надеть пиджак.

Едва образ американского президента был завершен, как сползшие до этого на кончик носа солнцезащитные очки упали на землю, как бы хозяин ни старался их удержать. Байден поднял их и проследовал к журналистам.

Ранее, 27 июля, выступление американского президента о невозможности быть одновременно сторонником беспорядков в Капитолии в январе 2021 года и ценить правопорядок, напугало американцев. Зрители отметили, что глава Белого дома не моргал в течение 17 секунд. Они предположили, что Байден стал роботом, жертвой тяжелых стимуляторов или на видео вовсе не он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022