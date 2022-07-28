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Американцев напугало выступление Байдена с неморгающим взглядом

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Фото: Соцсети
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Выступление американского президента Джо Байдена 27 июля о невозможности быть одновременно сторонником беспорядков в Капитолии в январе 2021 года и ценить правопорядок напугало американцев.

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Они заметили, что глава Белого дома не моргал в течение 17 секунд и предположили, что Байден стал роботом, жертвой тяжелых стимуляторов или на видео вовсе не он.

«Вы не можете быть сторонником восстания и сторонником правопорядка. Вы не можете быть сторонником восстания и демократии одновременно. Вы не можете быть сторонником восстания и проамериканцем. Дональду Трампу не хватило смелости действовать. Храбрые женщины и мужчины в синем по всей стране никогда не должны забывать об этом», — говорит Байден в ролике, который появился в Twitter Демократической партии США.

Байден ссылается на отчеты комитета конгресса, расследующего беспорядки в Капитолии, о том, что Трамп часами наблюдал за происходящим по телевидению, прежде чем призвал толпу разойтись.

«Посчитайте, сколько раз Джо Байден моргает в этом видео», — написал в комментарии к видео консерватор Бенни Джонсон.

Его призыву последовали многие и заметили, что за 94 секунды ролика президент США моргнул дважды. Кроме того, у него изменился цвет глаз — с голубого на карий.

Среди версий, которыми американцы пытались это объяснить, были технологии CGI для создания изображений, сгенерированных трехмерной компьютерной графикой, использование сильного стимулятора центральной нервной системы Addreall, который запрещен в РФ и Европе, ударная доза адреналина и просто усталость человека с COVID-19.

«Они так накачали этого парня, что он даже моргнуть не может», «Это же фейковой видео, верно? Пожалуйста, скажите мне, что это не по-настоящему. Он похож на умалишенного», «Этого парня там нет. Его глаза просто пусты. Жутко», «В его инструкции указано, что ему запрещено моргать?», «Они накачали пациента с деменцией таким количеством адреналина, что он даже не моргает...», «Я смотрел это без звука, и это одна из самых жутких вещей, которые я когда-либо видел. Его глаза...», приводит портал Waynedupree подборку комментариев к видео Байдена.

«Честно говоря, я не знаю, почему ему просто не дают поспать несколько дней, пока у него COVID. Он не нужен нам каждый день или что-то в этом роде. Я думаю, мы все можем обойтись без этого дряхлого старика, нам было бы лучше. Но нет, его продолжают гонять, и это выглядит действительно натужно и неловко. Он совсем не здорово выглядит, и вдобавок его речи похожи на бред сумасшедшего», — написала автор материала.

27 июля лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что президент США получил два отрицательных результата теста на COVID-19. Глава Белого дома завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и симптомы заболевания практически прошли.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса, однако с того момента она нормализовалась. Уточнялось, что пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень насыщенности кислородом остаются в норме.

23 июля координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. По словам врача, ночью Байден хорошо поспал, а утром полностью съел свой завтрак и даже показал ему свою тарелку. В тот же день стало известно, что президент охрип. На дистанционном совещании по экономическим вопросам он говорил немного глухим голосом и кашлял.

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