Врач Белого дома восторженно рассказал о сне и аппетите Байдена

Президент США Джо Байден ночью хорошо поспал, а утром полностью съел свое блюдо. Об этом 23 июля заявил координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа.

«Президент чувствует себя лучше, хорошо спал прошлой ночью. Он съел свой завтрак и обед полностью! Он даже показал мне свою тарелку. Я спросил о его аппетите. Он пошутил, что сожалеет только о том, что его аппетит не изменился», — сказал Джа на брифинге.

21 июля стало известно, что Байден сдал положительный тест на COVID-19.

Лечащий врач президента Кевин О'Коннор сообщил, что из характерных симптомов у президента насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса, однако с того момента она нормализовалась. Уточнялось, что пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень насыщенности кислородом остаются в норме.