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Тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден получил два отрицательных результата теста на COVID-19. Об этом 27 июля сообщил лечащий врач главы государства Кевин О'Коннор.

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«Вчера вечером и сегодня утром он получил негативный результат антигенного теста на вирус SARS–Cov–2», — приводятся его слова в аккаунте Белого дома в Twitter.

По решению врача с учетом отрицательного теста на вирус Байден «прекращает меры строгой изоляции», однако продолжит носить маску в присутствии других людей для их защиты.

О'Коннор отметил, что президент завершил пятидневный курс лечения препаратом Paxlovid и симптомы заболевания практически полностью прошли. С учетом потенциальной вероятности нового заражения, тестирование президента на коронавирус будет проводиться чаще, добавил он.

21 июля Байден сдал положительный тест на COVID-19. Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса, однако с того момента она нормализовалась. Уточнялось, что пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень насыщенности кислородом остаются в норме.

23 июля координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа заявил, что глава государства чувствует себя лучше. По словам врача, ночью Байден хорошо поспал, а утром полностью съел свой завтрак и даже показал ему свою тарелку.

В тот же день стало известно, что президент охрип. На дистанционном совещании по экономическим вопросам он говорил немного глухим голосом и кашлял.

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