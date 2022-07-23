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Заразившийся коронавирусом Байден охрип

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден, который сейчас проходит лечение от коронавируса, охрип. Это стало заметно во время совещания с по экономическим вопросам, в котором глава государства участвовал в режиме видеосвязи в воскресенье, 23 июля. Президент говорил немного глухим голосом и кашлял.

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«Я чувствую себя намного лучше, чем это звучит со стороны», — пошутил при этом американский лидер.

Как пишет Associated Press, накануне 79-летнему Байдену давали жаропонижающие препараты, чтобы сбить высокую температуру. Кроме того, президент США использует ингалятор.

Ранее, в воскресенье, координатор группы реагирования Белого дома на COVID-19 Ашиш Джа отметил, что Байден чувствует себя лучше: ночью он хорошо поспал, а утром полностью съел свое блюдо.

21 июля стало известно, что американский лидер сдал положительный тест на COVID-19. По словам его лечащего врача Кевина О'Коннора, лечение главы государства продолжается препаратом Paxlovid, как и планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и ингалятор с альбутеролом по мере необходимости.

О'Коннор также сообщил, что из характерных симптомов у президента насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Отмечалось, что у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса, однако с того момента она нормализовалась. Уточнялось, что пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень насыщенности кислородом остаются в норме.

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