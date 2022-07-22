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Состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось

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Фото: REUTERS
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Президент США Джо Байден, заразившийся коронавирусом, спустя более суток после начала лечения чувствует себя лучше. Об этом 22 июля сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

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«По итогам первого полного дня лечения препаратом Paxlovid состояние президента Байдена улучшилось», — говорится в заявлении, распространенном пулом Белого дома.

Известно, что накануне у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса, однако с того момента она нормализовалась. При этом у президента еще сохраняется насморк и сухой кашель. Пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень насыщенности кислородом «остаются в норме», добавил доктор.

Лечение главы государства будет продолжено препаратом Paxlovid, как и планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и ингалятор с альбутеролом по мере необходимости.

Накануне стало известно, что Байден сдал положительный тест на COVID-19. Лечащий врач президента сообщил, что из характерных симптомов у Байдена — насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа сообщила, что риск тяжелого течения болезни заразившегося COVID-19 Байдена крайне низок.

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