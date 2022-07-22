Состояние заболевшего COVID-19 Байдена улучшилось

Президент США Джо Байден, заразившийся коронавирусом, спустя более суток после начала лечения чувствует себя лучше. Об этом 22 июля сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор.

«По итогам первого полного дня лечения препаратом Paxlovid состояние президента Байдена улучшилось», — говорится в заявлении, распространенном пулом Белого дома.

Известно, что накануне у лидера США поднималась температура до 37,5 градуса, однако с того момента она нормализовалась. При этом у президента еще сохраняется насморк и сухой кашель. Пульс, кровяное давление, частота дыхания и уровень насыщенности кислородом «остаются в норме», добавил доктор.

Лечение главы государства будет продолжено препаратом Paxlovid, как и планировалось, помимо этого он будет периодически принимать анальгетическое средство Tylenol и ингалятор с альбутеролом по мере необходимости.

Накануне стало известно, что Байден сдал положительный тест на COVID-19. Лечащий врач президента сообщил, что из характерных симптомов у Байдена — насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа сообщила, что риск тяжелого течения болезни заразившегося COVID-19 Байдена крайне низок.