В Белом доме оценили риски тяжелого течения COVID-19 у Байдена

Риск тяжелого течения болезни заразившегося COVID-19 президента США Джо Байдена крайне низок. Об этом в четверг, 21 июля, заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.

«Что касается моего разговора с президентом, я спросил: «Господин президент, как вы себя чувствуете?» Он ответил: «Я чувствую себя отлично». Он сказал, что работал всё сегодняшнее утро. Он даже не успел завершить свой завтрак, поскольку был очень занят, и я призвал его закончить завтрак», — сказал он в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Белого дома.

Отмечается, что президента лечат при помощи действенных антивирусных препаратов, кроме того, он полностью вакцинирован от COVID-19.

Байден проведет в изоляции минимум пять дней и вернется к очной работе, когда сдаст отрицательный тест.

Кроме того, Джа заявил, что американские специалисты планируют менее чем за неделю выяснить, каким именно вариантом коронавируса заболел Байден. При этом власти США пока не могут объяснить, где именно заразился президент, однако Джа выразил сомнение в том, что эта информация важна.

Ранее в этот день стало известно, что Байден сдал положительный тест на COVID-19. Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор сказал, что из характерных симптомов у Байдена насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Белый дом будет ежедневно сообщать о состоянии Байдена до его полного выздоровления. Все, с кем американский лидер контактировал за последние два дня, будут уведомлены о положительном тесте на COVID-19 у президента.