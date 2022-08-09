Байден забыл о рукопожатии с сенатором спустя три секунды

Президент США Джо Байден пожал руку лидеру демократического меньшинства в сенате Чаку Шумеру и уже спустя три секунды протянул ему ладонь снова, словно забыв о том, что рукопожатие только что состоялось. Видео инцидента появилось в сети 9 августа.

Второй раз Шумер главе Белого дома руку не пожал. На кадрах видно, как простояв с протянутой ладонью некоторое время, глава государства решил выйти из неловкой ситуации и сделать вид, что просто хотел почесать подбородок. Однако пауза между его действиями была слишком длительной, чтобы не заметить этого конфуза.

Ранее, 23 апреля, клинический психолог Илья Плужников заявил, что рукопожатия Байдена с пустотой свидетельствуют о возможном нейродегенеративном процессе в головном мозге. По его словам, это может быть как мягкое когнитивное снижение, так и что-то более умеренное.

До этого, 21 апреля, президент США посетил колледж «Грин Ривер» в городе Оборн, после выступления в котором помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

14 апреля Байден не сразу смог сориентироваться в конце очередного выступления. На видеозаписи видно, что американский лидер замешкался после завершения своей речи и не сразу смог найти выход со сцены. Сразу после речи он протянул руку пустоте.