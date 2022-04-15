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В США призвали объявить Байдену импичмент после его конфуза на выступлении

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После рукопожатий с «воздухом» президенту США Джо Байдену в палате представителей призвали объявить импичмент.

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«Наш президент обернулся и попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно, и он руководит нашей страной! Уже достаточно! Импичмент Байдену!» — написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в Twitter в пятницу, 15 апреля.

Кроме того, в своем Telegram-канале Грин оставила пост с тремя словам: «Импичмент Джо Байдену».

Конфуз произошел в завершение очередного выступления главы Белого дома. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что Байден, закончив речь, протянул руку для рукопожатия, однако на сцене он был один. После этого неловкого жеста американский лидер замешкался и не сразу смог найти выход со сцены.

13 апреля Байден также попал в неудобную ситуацию на глазах у публики. Птица нагадила на президента во время выступления в штате Айова. Заметив грязь на своем костюме, он предпочел сделать вид, что ничего не произошло.

Во время того же выступления Байден перепутал Украину с Китаем. Американский лидер оговорился, когда рассказывал о продовольственном кризисе, и причислил КНР к ряду производителей пшеницы.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

26 марта президент США в своей речи в Польше во время европейской поездки не сразу выговорил название города Мариуполь.

Ранее в этом же месяце Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию».

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