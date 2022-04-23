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Психолог объяснил рукопожатия Байдена с пустотой

Психолог Плужников объяснил рукопожатия Байдена с пустотой
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Рукопожатия американского президента Джо Байдена с пустотой свидетельствует о возможном нейродегенеративном процессе в головном мозге. Такое мнение в субботу, 23 апреля, озвучил клинический психолог, кандидат психологических наук Илья Плужников.

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«Точный диагноз поставить невозможно, там важна степень. Это может быть так называемое мягкое когнитивное снижение (MCI), это может быть и что-то более умеренное», — отметил он в беседе с RT, указав на то, что справляться с ситуацией Байдену помогают специалисты, препараты и правильный ракурс.

Он также отметил, что, если бы американский лидер выходил в свет ежедневно, возможно, удалось бы увидеть более явные признаки.

Байден прибыл в День Земли, 21 апреля, в Сиэтл в рамках двухдневного визита на Тихоокеанское побережье страны. Также он посетил колледж «Грин Ривер» в городе Оборн, после выступления в котором американский лидер помахал в зал рукой, развернулся и протянул ладони в приветственном жесте в пустоту.

14 апреля Байден не сразу смог сориентироваться в конце очередного выступления. На видеозаписи видно, что американский лидер замешкался после завершения своей речи и не сразу смог найти выход со сцены. Сразу после речи он протянул руку пустоте, после чего в палате представителей ему предложили объявить импичмент.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

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