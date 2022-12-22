Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша оценила роль ФРГ в антироссийской линии ЕС
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Общество
Рогозин заявил о «сливе» его местонахождения в Донецке
Авто
Штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в начале 2023 года
Происшествия
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека
Пресс-релизы
Пользователи «Тройки» накопили почти 1,5 млрд бонусов в мобильном приложении «Город»
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
Румынская делегация прибыла в Молдавию на угнанном автомобиле
Авто
Седан Hyundai Accent вернулся в Россию
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Общество
«Росатом» собрал гуманитарную помощь для жителей Энергодара на сумму более 100 млн рублей

Байден назвал Зеленского «Беленским» и перепутал украинский народ с иранским

0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским перепутал его фамилию и страну. Инцидент произошел накануне, 21 декабря.

На пресс-конференции по итогам визита украинского президента в Вашингтон Байден назвал Зеленского «Беленским», а затем перепутал украинский народ с иранским.

А был ли Байден: что хотели сказать авторы фильма об американском президенте
Почему глава Белого дома превратился в гомеровского героя и кто здесь Полифем

Накануне украинский лидер в рамках своего официального визита прибыл в США. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне. Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой.

В ноябре Байден уже заявлял о намерении «освободить Иран». При этом он сразу добавил, что «они довольно скоро освободятся сами».

В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси ответил Байдену в своей пятничной речи, посвященной захвату в 1979 году посольства США в Тегеране сторонниками исламской революции, что Иран и так свободен.

В ноябре, выступая во Флориде, Байден также перепутал Украину и Ирак, а когда попытался исправить ситуацию, объяснил, что думал об Ираке, так как там умер его сын. Однако Бо Байден хоть и служил в Ираке, но умер от онкологического заболевания.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022