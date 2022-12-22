Байден назвал Зеленского «Беленским» и перепутал украинский народ с иранским

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским перепутал его фамилию и страну. Инцидент произошел накануне, 21 декабря.

На пресс-конференции по итогам визита украинского президента в Вашингтон Байден назвал Зеленского «Беленским», а затем перепутал украинский народ с иранским.

Накануне украинский лидер в рамках своего официального визита прибыл в США. Он встретился с Джо Байденом и провел с ним личные переговоры, в ходе которых последний подтвердил готовность усилить возможности Украины по самообороне. Зеленский отметил, что остался доволен результатами переговоров с американским коллегой.

В ноябре Байден уже заявлял о намерении «освободить Иран». При этом он сразу добавил, что «они довольно скоро освободятся сами».

В свою очередь, президент Ирана Ибрахим Раиси ответил Байдену в своей пятничной речи, посвященной захвату в 1979 году посольства США в Тегеране сторонниками исламской революции, что Иран и так свободен.

В ноябре, выступая во Флориде, Байден также перепутал Украину и Ирак, а когда попытался исправить ситуацию, объяснил, что думал об Ираке, так как там умер его сын. Однако Бо Байден хоть и служил в Ираке, но умер от онкологического заболевания.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.