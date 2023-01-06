Байден заявил о критической точке конфликта на Украине

Конфликт на Украине в настоящий момент находится на критически важном этапе, в связи с чем страны Запада должны сделать всё возможное, чтобы помочь Киеву. Такое заявление в четверг, 5 января, сделал президент США Джо Байден.

«Мы должны делать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии», ― подчеркнул американский лидер.

Ранее в этот день американский генерал Патрик Райдер во время брифинга в Пентагоне заявил, что 6 января США анонсируют новый план военной помощи Украине.

Отмечается, что в поставки войдет около 50 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Вашингтон намерен обучить украинских военнослужащих работе с данной техникой и дать им рекомендации по техобслуживанию.

Также сообщалось, что что очередная поставка обойдется Вашингтону практически в $3 млрд. Это будет самым большим пакетом помощи для Киева.

В то же время по информации газеты Politico, в США ведут переговоры о возможности передать Украине военную технику, уже снятую с вооружения. В частности, речь идет о ракетах HAWK, выведенных из эксплуатации в США еще в 90-х.

4 января президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему передать партию колесных танков AMX-10 RC. В то же время неизвестно, когда и в каких количествах техника будет поставлена Киеву.

22 декабря агентство Bloomberg написало об отказе сената США рассматривать законопроект о выделении помощи Украине на $45 млрд.

Накануне конгрессмен от Аризоны Пол Госар выступил против выделения многомиллиардной помощи Украине, которая идет на продолжение боевых действий. Он также заявил, что у США хватает своих проблем, в число которых Украина не входит.

18 декабря корреспондент американской газеты Politico Джонатан Лемир заявил, что в Белом доме опасаются сокращения финансового потока помощи Украине из-за позиции республиканцев в конгрессе США. По его мнению, наибольшую опасность в этом вопросе представляет ультраправое крыло республиканцев, которое давно продвигает эту идею.

США и союзники нарастили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президентом России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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