Вашингтон может начать действовать в своих интересах в отношении Украины, как это было при выводе войск США из Афганистана. Такое мнение выразил в статье для издания The Hill эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман.

Он отметил, что в настоящий момент тактика США, де-факто принятая в НАТО и Евросоюзе, заключается в военной и невоенной помощи Украине достаточной для выживания, но недостаточной для кардинального перелома на фронте.

Эксперт оценил и отправку Вашингтоном Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, это сильный политический сигнал, который, однако, даст слабые результаты на поле боя.

Автор указал, что в настоящий момент Украина и президент страны Владимир Зеленский получили право диктовать свои условия по разрешению конфликта.

«Но на каком-то этапе США будут действовать в своих интересах, возможно, как поступила администрация Трампа на переговорах о выводе войск из Афганистана с талибами, а не с афганским правительством», ― подчеркнул Уллман.

Специалист также написал, что сейчас Киев ставит перед собой цель вернуть себе все территории.

«И для достижения этой цели она (Украина. ― Ред.) готова заплатить практически любую цену», ― добавил он.

Ранее, 21 декабря, Владимир Зеленский во время выступления перед американским конгрессом призвал США предоставить Киеву танки и самолеты, которые, по его словам, украинские военные смогут эффективно использовать без необходимости, чтобы рядом находились американские военнослужащие.

В тот же день Зеленский в рамках своего официального визита в Вашингтон заявил, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о новом пакете военной помощи Украине, в состав которого войдет, в частности, поставка Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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