Военно-промышленный комплекс США получает сверхприбыли от конфликта на Украине. Такое мнение 23 декабря выразил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

«В конце концов американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс, при всей ожесточенности внутривидовой борьбы, солидарен в том, что «война до последнего украинца» ― выгодная инвестиция в безопасность Америки», ― подчеркнул Дарчиев.

Он отметил, что США не замечают, как втягиваются в происходящий на Украине конфликт «по сценарию недавнего афганского фиаско».

«Рассчитывать на проблески здравого смысла у американской элиты, независимо от партийной принадлежности, не приходится», ― отметил эксперт.

Ранее, 20 декабря, эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман заметил, что США могут начать действовать в своих интересах на Украине по аналогии с тем, как они поступили, когда вывели свои войска из Афганистана.

В конце ноября заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс признал, что американский военно-промышленный комплекс улучшается за счет конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон ежедневно анализирует влияние поставок оружия Киеву и изучает, возможные потребности союзников и партнеров, которые могут стать покупателями американского вооружения.

13 ноября обозреватель издания Asia Times Леонард С. Гудмэн указал на выгоду США от украинского конфликта. Он пояснил, что американским поставщикам вооружения, например, Raytheon, нужны зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли. При этом изготовителям военной техники требуются враждебные отношения с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, подводных лодок, новых истребителей F-35 и ядерных бомб новейшего поколения.

США и страны Запада усилили взаимодействие с Украиной на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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