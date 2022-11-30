Пентагон признал совершенствование ВПК посредством конфликта на Украине

США совершенствуют свой военно-промышленный комплекс за счет конфликта на Украине. Об этом во вторник, 29 ноября, заявила заместитель министра обороны Соединенных Штатов Кэтлин Хикс.

«Мы предпримем [усилия], и мы уже начали делать это за счет некоторых упомянутых вами [финансовых] средств (военной помощи Вашингтона Киеву. — Ред.), по существенному совершенствованию нашей военно-промышленной базы, которое пойдет на пользу не только украинскому народу в нынешнем кризисе, но и Соединенным Штатам при кризисах будущего», — передает слова Хикс ТАСС.

Также она указала, что Соединенные Штаты ежедневно анализируют влияние поставок вооружения Украине, чтобы избежать истощения своих арсеналов. По словам Хикс, американская сторона уверена в готовности своих сил и на данный момент нацелена на изучение возможных потребностей союзников и партнеров, которые могут стать покупателями американского вооружения.

«Нам очень повезло, что мы здесь, в США, с течением времени расширили военно-промышленную базу. Нам сейчас это действительно нужно», — заключила Хикс.

Ранее, 13 ноября, автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн указал на выгоду США от украинского конфликта. Он отметил, что поставщикам вооружения, таким как Raytheon, требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли. При этом изготовителям военной техники требуются враждебные отношения с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, подводных лодок, новых истребителей F-35 и ядерных бомб новейшего поколения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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