Париж окажет Украине помощь в восстановлении после окончания боевых действий. Об этом заявил 22 января президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как отмечает газета Le Parisien, Макрон пообещал, что Франция вместе с Германией отреагирует, «когда дело дойдет до восстановления Украины».

14 января в МИД Украины заявили, что общая сумма ущерба гражданской инфраструктуре страны превышает $127 млрд.

10 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить в текущем году, в том числе от западных партнеров, $17 млрд на первоочередное восстановление имущества, поврежденного в результате военных действий.

Тем временем 1 января советник двух бывших президентов Украины Олег Соскин назвал действующего украинского лидера Владимира Зеленского неопытным политиком, который наивно верит в обещания западных стран о восстановлении страны в будущем.

В августе прошлого года Зеленский заявил, что готов предложить предпринимателям и бизнесу из Франции «тысячи контрактов и тысячи работников» в обмен на помощь в восстановлении страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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