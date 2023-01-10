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Шмыгаль заявил о планах Украины получить $17 млрд на восстановление в 2023 году

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vyacheslav Madiyevskyy
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Украина рассчитывает получить в 2023 году, в том числе от западных партнеров, $17 млрд [680 млрд гривен. — Ред.] на первоочередное восстановление имущества, поврежденное в результате военных действий. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил во вторник, 10 января, во время заседания кабмина.

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Глава правительства отметил, что на сегодня общая сумма из уже понятных источников составляет около 110 млрд гривен [почти $3 млрд. — Ред.]», передает RT.

По словам премьера, восстановление планируется начать в этом году. Источниками финансирования станут конфискованные российские средства, деньги бюджета Украины — 35 млрд гривен [$952,3 млн.— Ред.], а также средства доноров и помощь международных партнеров.

Ранее в этот день генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз и НАТО должны увеличить помощь Украине, сообщает телеканал «360».

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что Киеву уже совокупно выделено €50 млрд.

Днем ранее информагентство AFP сообщило о планах ЕС и альянса укрепить свое военное сотрудничество на фоне конфликта на Украине. В заявлении говорится, что «партнерство выходит на новый уровень», так как «угрозы увеличиваются в масштабах», сообщается на сайте kp.ru.

ЕС и НАТО должны были подписать совместную декларацию еще в 2021 году, но подписание откладывалось по неизвестным причинам. В сентябре прошлого года Столтенберг написал в Twitter о том, что время для подписания новой декларации Евросоюз – НАТО настало.

Глава Еврокомисии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 13 декабря отметила, что ЕС с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд. По ее словам, помощь Киеву в 2023 году составит €18 млрд.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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