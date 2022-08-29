Зеленский пообещал французским предпринимателям «тысячи контрактов»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов предложить предпринимателям и бизнесу из Франции «тысячи контрактов и тысячи работников». Об этом политик заявил 29 августа в ходе форума французского движения предпринимателей (MEDEF).

«Я предлагаю вам тысячи контрактов и тысячи работников. Мы нуждаемся в вас для восстановления Украины в послевоенный период», — отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что страна очень заинтересована в том, чтобы французские энергетические компании пришли в украинский газодобывающий сектор. Президент также отметил, что ожидает от строительных компаний из Франции участие в модернизации инфраструктуры украинских городов в сфере водоснабжения и переработки отходов. Зеленский выступил аналогичной просьбой к французскому автомобилестроению и и предприятиям из сферы агропромышленности.

18 августа Турция подписала меморандум, согласно которому Анкара обязуется помочь Киеву в восстановлении инфраструктуры Украины. В Киеве рассчитывают, что турецкие бизнес и госструктуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

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