Заглушить «Мотор»: ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье

В минувшие выходные удары наносились не только по скоплениям пехоты и боевых машин украинских войск, но и по тыловым военным объектам, включая «Мотор Сич» в Запорожье. Эксперты отмечают, что завод, кроме восстановления вертолетной техники, задействован в проекте создания тяжелого ударного беспилотника в сотрудничестве с Турцией. В оборонном ведомстве РФ назвали ядерным терроризмом новые обстрелы со стороны ВФУ Запорожской АЭС, в районе которой отсутствуют российские тяжелые вооружения. Снаряды падают в непосредственной близости от хранилищ ядерного топлива и радиоактивных отходов, но пока обстановку удается удерживать под контролем.

Ремонтное поражение

Вооруженные силы Российской Федерации в выходные дни продолжали массированные атаки на военную инфраструктуру ВФУ.

— Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики, ликвидировано до 150 националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Продолжились российские удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, на которых осуществляется производство и ремонт вооружения. Высокоточным оружием ВКС России на территории завода «Мотор Сич» поражены производственные цеха, в которых ремонтировали вертолеты воздушных сил противника. В Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, снабжающее топливом подразделения ВФУ в Донбассе.

Заглушить мотор_1 Цех завода «Мотор Сич» в Запорожье Фото: TASS/Zuma

— Продолжительность боевых действий позволяет Украине пытаться наладить ремонт и обслуживание военной техники собственными силами, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Поставки запчастей из-за рубежа и финансовые вливания играют в этом очень важную роль. До спецоперации у страны не было ресурсов поддерживать свой парк вертолетов, сейчас они появляются. Поэтому и важно поражать производственные мощности и заводы военного назначения. «Мотор Сич» — ключевое предприятие для поддержания в воздухе остатков вертолетного парка и ремонта того, что передают им западные союзники.

Эксперт напомнил, что на «Мотор Сиче» также велись работы по глубокой модернизации военно-транспортных Ми-8. Такие вертолеты уже использовались в боях. Кроме того, предприятие участвует в совместном с Турцией проекте производства тяжелых ударных беспилотников Akinci, которые должны были получить украинские двигатели.

Высокоточным оружием наземного базирования поражен крупный склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВФУ с ракетами к реактивным системам залпового огня HIMARS производства США и снарядами к американским гаубицам M777. В результате ударов российской авиации по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВФУ уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град» и более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники, сообщили в Минобороны.

Заглушить мотор_3 Боевая работа экипажа многоцелевого ударного вертолета Ми-28Н Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады теробороны превысили 60% личного состава. Командование украинской оперативно-тактической группы «Лиман» вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования.

Высокоточным ударом в районе Славянска уничтожено более 100 националистов, обучавшихся в центре подготовки резерва ВФУ, заявили в Минобороны. Самолеты и вертолеты ВКС России нанесли удары по боевым позициям 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВФУ. Уничтожено более 40% личного состава этого подразделения.

Потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВФУ, действовавших на Харьковском направлении, составили более 200 военнослужащих. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВФУ, пытавшимся скрытно форсировать реку Ингулец. При этом было убито 130 солдат и уничтожено 10 единиц военной техники.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за двое суток уничтожено 10 пунктов управления, в том числе 54-й механизированной бригады, 102-й бригады теробороны, нацформирования «Кракен». Поражено 79 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 14 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 281 район сосредоточения войск, рассказали в военном ведомстве.

Заглушить мотор_2 РСЗО «Ольха» подразделений ВФУ Фото: commons.wikimedia.org

В ходе контрбатарейной борьбы поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» на огневых позициях, три взвода гаубиц «Гиацинт-Б».

Подразделения ПВО России за двое суток сбили 13 беспилотных летательных аппаратов, 46 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, а также две баллистические ракеты «Точка-У».

ВКС России сбили самолет Миг-29 воздушных сил Украины и поразили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

«Ядерный терроризм»

За выходные Минобороны сообщило о пяти артобстрелах украинскими войсками территории Запорожской АЭС, классифицировав их как «ядерный терроризм». Огонь велся из районов городов Марганец и Марьевка Днепропетровской области.

Снаряды упали в районе спецкорпуса № 2, в котором хранится новое ядерное топливо фирмы «ТВЭЛ» и твердые радиоактивные отходы. Попадания были также по крыше спецкорпуса № 1, где хранится 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы Westinghouse. Еще 10 снарядов разорвались в 30 м от сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

Заглушить мотор_4 Вид на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В результате попадания снарядов на территорию АЭС произошло поражение осколками линии трубопроводов. Разрывы были также зафиксированы в районе 6-го энергоблока и напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора.

В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВФУ, обстреливавшие АЭС, были подавлены ответным огнем. В том числе выявлена и уничтожена американская гаубица М777. В настоящее время штатным техническим персоналом осуществляется контроль состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования. Радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме, сообщили в российском Минобороны.

Танковая разведка

В российском Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Подразделение старшего лейтенанта Григория Полозкова обнаружило в лесу группу украинских диверсантов. Завязался бой. Националисты, отступая, обстреляли из минометов позиции наших подразделений. В результате подчиненные Георгия были ранены. Он оказал им первую медицинскую помощь, перенес в безопасное место и передал медикам, а после вернулся на поле боя, дав команду преследовать отступающих диверсантов. Они настигли противника и уничтожили 12 боевиков.

Заглушить мотор_6 Военнослужащий ВС РФ наблюдает за позициями противника Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

С первых дней специальной военной операции капитан Андрей Цуренко прикрывает российских военных от воздушных ударов противника. Украинские националисты попытались атаковать позиции наших подразделений силами диверсионно-разведывательной группы. Андрей принял решение вывести свою батарею из-под удара врага на запасные позиции. Совершив маневр, подразделение Цуренко продолжило выполнение боевой задачи. Метким огнем расчетов батареи был уничтожен самолет националистов и два ударных беспилотных летательных аппарата.

Старший сержант Иван Романов в составе экипажа танка поддерживал наступающие подразделения тактической группы, когда украинские националисты, пытаясь замедлить продвижение российского десанта, начали интенсивный обстрел. Иван быстро сориентировался и открыл огонь, уничтожив более 10 националистов и позицию корректировщиков артиллерийского огня. На следующий день, проводя рекогносцировку нового района, Романов обнаружил несколько подготовленных огневых позиций минометного взвода противника. Он доложил об этом командованию и атаковал позиции, уничтожив две огневые точки боевиков.

Рядовой Владислав Ширенин в составе гранатометного расчета освобождал населенный пункт от украинских националистов, когда обнаружил укрепленную позицию противника. Командир группы принял решение вступить в бой. В ходе огневого контакта был ранен гранатометчик. Ширенин оказал ему помощь и заменил в бою. Заняв выгодную позицию, Владислав прицельным выстрелом поразил БМП противника. По итогам боя националисты отступили. Позднее Владислав в составе батальонно-тактической группы вступил в бой с вооруженным формированием украинских радикалов, в ходе которого он выявил огневую точку противника и уничтожил из гранатомета позиции националистов и до восьми боевиков.

Заглушить мотор_5 Танк Т-80 ВС РФ в зоне специальной военной операции на Украине Фото: РИА Новости

Ефрейтор Виталий Кондратьев патрулировал подступы к освобожденному населенному пункту, когда заметил группу украинских диверсантов. Он навязал бой противнику и огнем из штатного оружия уничтожил до семи националистов. Получив ранение, Виталий самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил вести бой.

Танковая рота капитана Артема Башкирева обороняла освобожденный населенный пункт от украинских националистов. Танкисты в течение месяца сдерживали многочисленные атаки боевиков. Артем неоднократно руководил поисковыми мероприятиями на прилегающих территориях. В лесополосе он обнаружил оборудованный укрепрайон противника. Силами танковой роты вражеские позиции были уничтожены. Часть боевиков сдалась в плен. Кроме того, находясь на рубеже обороны, капитан эвакуировал поврежденную боевую технику и ремонтировал ее.