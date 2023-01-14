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МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре в $127 млрд
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МИД Украины оценил ущерб гражданской инфраструктуре в $127 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Общая сумма ущерба гражданской инфраструктуре Украины превышает $127 млрд. Об этом заявила 13 января первый замглавы МИДа страны Эмине Джапарова на заседании Совета Безопасности ООН.

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«Общий размер ущерба, нанесенного украинской гражданской и критической инфраструктуре, превышает $127 млрд», — сказала она.

Восстановление Украины станет одним из крупнейших инвестпроектов, добавила Джапарова.

Ранее, 3 января, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ущерб экономике Украины в результате боевых действий превышает $700 млрд. В госбюджете Украины на 2023 год заложено $966 млн на строительство и ремонт общественных зданий, восстановление объектов критической инфраструктуры, а также обеспечение жильем временно перемещенных лиц, заверил он.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время представления заявки Одессы на проведение «Экспо-2030» заявил, что на восстановление Украины понадобится более $1 трлн. По его словам, сейчас Киев разрабатывает систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» в восстановлении над регионами, городами или предприятиями страны.

Позже, 1 января, экономист и бывший советник украинского президента Олег Соскин назвал президента Украины Владимира Зеленского неопытным политиком, который наивно верит в обещания западных стран о восстановлении страны в будущем.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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