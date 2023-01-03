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В Киеве оценили ущерб экономике Украины более чем в $700 млрд

Премьер Шмыгаль: ущерб украинской экономике от боевых действий превышает $700 млрд
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Tys
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Ущерб экономике Украины в результате боевых действий превышает $700 млрд. Об этом 3 января сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Он отметил, что Киев вместе со Всемирным банком планирует провести очередную верификацию потребностей Украины. Последний раз анализ проводился в начале июня 2022 года.

«Тогда цифра составляла $350 млрд нанесенного ущерба. Учитывая последние атаки на нашу инфраструктуру, сегодня эта сумма составляет более $700 млрд», — сказал премьер на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Премьер добавил, что в госбюджете Украины на 2023 год заложено $966 млн на строительство и ремонт общественных зданий, восстановление объектов критической инфраструктуры, а также обеспечение жильем временно перемещенных лиц.

Накануне экономист и бывший советник украинского президента Олег Соскин заявил, что власти Украины скрывают от своего населения реальные масштабы потерь от ракетных ударов Вооруженных сил России.

В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить.

Западные страны усилили поддержку Украины в связи со специальной военной операцией России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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