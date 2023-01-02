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В Киеве заявили о попытках властей скрыть масштаб урона от артударов

Экономист Соскин: украинские власти скрывают истинный масштаб потерь от ракетных ударов
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Власти Украины скрывают от своего населения реальные масштабы потерь от ракетных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом на своем YouTube-канале заявил экономист и бывший советник украинского президента Олег Соскин.

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«Попали опять по энергетическим критическим объектам. Скрывают, всё от народа скрывается. [ВС РФ] и так всё знают, у них полностью информация вся поступает, они видят, куда им дальше бить», ― отметил Соскин.

По мнению экономиста, информация о реальном ущербе Украине, особенно по экономическому хозяйственному комплексу, скрывается от населения, чтобы люди не поняли, что фактически «система функционировать не может».

Ранее, 1 января, Соскин назвал президента Украины Владимира Зеленского неопытным политиком, который наивно верит в обещания западных стран о восстановлении страны в будущем.

Соскин пояснил, что сейчас Украина стала «страной-лузером», ситуация в которой не улучшится ранее 2023–2024 годов.

В этот же день глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что из-за ударов российской артиллерии по инфраструктуре Украины в стране может произойти полный блэкаут. В то же время Кудрицкий заверил, что сотрудники компании уже научились готовиться ко всем вероятным повреждениям и оперативно реагировать на них.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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