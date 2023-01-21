Российские силы заняли более выгодные рубежи на запорожском направлении

Подразделения Восточного военного округа (ВВО) заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении в ходе активных наступательных действий. Об этом сообщил 21 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате наступления подразделений ВВО украинская армия потеряла на данном направлении живую силу, бронетехнику и автомобили.

«За сутки уничтожено более 30 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная гаубица «Акация», а также гаубица Д-20», — рассказал Конашенков.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что командование украинских войск в срочном порядке перебрасывает резервы войск к запорожскому участку линии фронта.

Он также отметил успехи российских военных на этом направлении, которым, в частности, удалось взять под полный огневой контроль трассу Каменское – Орехов, по которой украинские боевики осуществляют основную переброску войск, военной техники и боеприпасов.

Накануне Рогов сообщил, что на запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий. По его словам, российские силы перешли в локальное наступление в районе Орехова и освободили четыре населенных пункта в регионе.

17 января Рогов также заявил, что украинские боевики в Запорожской области начали возводить фортификационную линию. Он отметил, что тактика украинских военных резко изменилась и теперь они готовятся не к наступлению, а к обороне.

В тот же день командир танковой роты ВС РФ заявил о плачевном настроении украинских военных. По его словам, они начинают сдаваться на запорожском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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