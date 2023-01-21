В Запорожской области сообщили о срочном стягивании туда резервов Киева

Киевcкие власти срочно перебрасывает резервы войск к запорожскому участку линии фронта. Об этом 21 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас в срочном порядке идет переброска резервов с запорожско-криворожского направления, имеется в виду с Днепропетровской области, из-под Кривого Рога и так далее, именно в Запорожскую область поближе к линии боевого соприкосновения, чтобы отрабатывать тяжелой артиллерией и реактивными системами залпового огня (РСЗО)», — сообщил Рогов эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он также отметил успехи российских военных на этом направлении, которым, в частности, удалось взять под полный огневой контроль трассу Каменское — Орехов, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют основную переброску войск, военной техники и боеприпасов.

Кроме того, были уничтожены оружейные склады украинских боевиков. По словам Рогова, в связи с этим ВСУ испытывают серьезный дефицит боеприпасов.

«Они буквально отрабатывают по нашим позициям одним, двумя выстрелами, и всё. Раньше они насыпали по 15–20 и не останавливались», — добавил он.

В этот же день Рогов сообщил, что была взломана первая линия обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области. Он подчеркнул, что активные боевые действия продолжаются.

Кроме того, по его словам, за минувшие сутки российские войска продвинулись вперед на глубину около 7 км на запорожском направлении.

Рогов также рассказал, что российские военные ведут подавление позиций украинских боевиков на линии соприкосновения в Запорожской области в Орехове, Гуляйполе и Каменском. Он отметил, что после перехода Лобкового под российский контроль украинским подразделениям также будет сложнее удержать Каменское и Орехов.

17 января командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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