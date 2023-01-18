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Латвия поставит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники

Глава минобороны Латвии Мурниеце: Латвия поставит Украине ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы и беспилотники
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/ABACA
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Латвия намерена оказать военную помощь Украине, направив туда партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Stinger, а также вертолеты, пулеметы и беспилотные летательные аппараты. Об этом в среду, 18 января, сообщила министр обороны страны Инара Мурниеце.

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«В ближайшее время мы направим Украине новые партии военной помощи», — цитирует главу ведомства агентство LETA.

Мурниеце также отметила, что Латвия в текущем году продолжит обучение украинских военных различного уровня.

«Планируется увеличить интенсивность курсов и обучить как минимум в два раза больше украинцев, чем это было сделано в 2022 году», — отметила министр.

Ранее, 16 января, обозреватель агентства Bloomberg Майкл Уинфри подсчитал общую помощь Украине и сообщил, что Запад поставил Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники и артиллерийских орудий, сотни танков и десятки самолетов с начала проведения спецоперации (СВО) РФ на Украине.

21 сентября 2022 года президент Латвии Эгилс Левитс сообщил, что страна потратила около одного процента ВВП на военную и гуманитарную поддержку Украины.

До этого, в конце августа, стало известно, что Латвия и Литва отправили Украине военную помощь в общей сложности на €450 млн с конца февраля. При этом Литва отправила вооружение на €153 млн, а Латвия — на €300 млн. Сообщалось, что последние поставки, поступившие на Украину, содержали тепловизоры и антидроны.

В том же месяце сообщалось, что Латвия подарила Украине четыре вертолета. Уточнялось, что они будут включены в авиапарк украинской армии.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле 2022 года МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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