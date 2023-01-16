Bloomberg подсчитало количество поставленного Украине западного оружия

Запад поставил Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники и артиллерийских орудий, сотни танков и десятки самолетов с начала проведения спецоперации (СВО) РФ на Украине. Об этом сообщил обозреватель агентства Bloomberg в понедельник, 16 января, Майкл Уинфри.

В статье приводятся данные нидерландского аналитического портала Ory, а также заявления сторонников Украины, об основных видах оружия, как уже поставленного, так и еще только обещанного Киеву.

Так, сообщается о 410 танках советской эпохи, поставленных Украине из стран бывшего социалистического блока, такими как Польша, Чехия и Словения.

Говоря о танках, авторы материала упоминают обещанные Велкиобританией танки Challenger 2.

«Это будет первый раз, когда западная страна предоставит Украине современные боевые танки для борьбы с российскими войсками. По данным некоторых СМИ, будет отправлено 12 танков», — говорится в статье.

Также напоминается об общении Польши поставить «роту» боевых танков Leopard 2 немецкого производства, если другие союзники по НАТО возьмут на себя аналогичное обязательство.

Что касается бронетехники, то, по словам авторов статьи, Украине было поставлено 300 боевых машин пехоты (БМП), из них 250 — советской разработки.

«Франция пообещала в течение двух месяцев поставить Украине колесные танки AMX-10 RC, США и Германия — 50 и 40 БМП Bradley и Marder соответственно», — напоминается в статье.

Киев также получил от Запада 14 советских штурмовиков Су-25, купленных странами НАТО в Болгарии, четыре Су-25 из Северной Македонии, 20 вертолетов Ми-17 российского производства, 11 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии, шесть вертолетов Камова из Португалии, более 30 беспилотников Bayraktar TB2 из Турции и еще по одному из Литвы и Польши, а также сотни американских дронов-камикадзе Switchblad.



Западные страны поставили Киеву 1100 бронетраспортеров, в том числе американских M117 и M113, 925 бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP), а также более 1540 пехотных мобильных машин. Киев также получил от Запада 300 буксируемых гаубиц и 95 ракетных установок.



В статье также приводится статистика, согласно которой за январь–ноябрь 2022 года США оказали Украине больше военной помощи, чем какая-либо другая страна. На втором месте находится Германия, а на третьем — Великобритания.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования могут «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву». Песков также выразил сомнения по поводу того, что страны, которые поставляют оружие Киеву, хоть как-то заботятся о судьбах местных жителей. Украина — это, по мнению Пескова, страна для достижения антироссийских целей любой ценой.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция будет продолжаться.

За два дня до этого в пресс-службе Даунинг-стрит уведомили о планах Британии в ближайшие недели передать украинской стороне 14 танков Challenger 2. Сообщалось, что «за этим последует около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами».

Тогда же военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнуто рассказал о том, что США через помощь Украине совершают хитрый политический шаг — фактически поддерживают собственный военно-промышленный комплекс (ВПК). За счет того, что часть оружия идет на Украину, ВПК США получает новые заказы, а военные заказы — это рабочие места плюс компании, которые работают на эти предприятия, указал он.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле 2022 года МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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