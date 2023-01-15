Военный историк Кнутов рассказал о хитром военном шаге США с помощью Украине

США через помощь Украине совершают хитрый политический шаг — фактически поддерживают собственный военно-промышленный комплекс (ВПК). К тому же поставки БМП Bradley могут стать медвежьей услугой Киеву, рассказал в беседе с «Известиями» 14 января военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Американские власти поставляют оружие не только для того, чтобы помочь киевскому режиму держаться у власти, но в первую очередь для того, чтобы раскрутить экономику США и вывести ее на более высокие темпы развития. За счет того, что часть оружия идет на Украину, ВПК США получает новые заказы, а военные заказы — это рабочие места плюс компании, которые работают на эти предприятия: гражданские, которые производят колеса для БРТ другое», — объяснил он.

Таким образом происходит раскрутка не только военной экономики, но и сопутствующего ей сектора, пояснил Кнутов.

«Независимо от эффективности применения техники, США делают всё, чтобы увеличить объем помощи Украине и через хитрый политический шаг — фактически попытаться поддержать свой ВПК и создать иллюзию внутри страны, что экономическая политика президента Джо Байдена и демократов оправдывает себя», — уточнил он.

Еще одной задачей, которую Вашингтон решает, поставляя Киеву вооружения — проверить, как ведут себя американские БМП на поле боя.

«Посмотреть и слабые стороны и сильные и на основании этого разработать техническое задание для американского ВПК по созданию новых боевых машин пехоты следующего поколения», — указал эксперт.

Кнутов обратил внимание на то, что американские БМП Bradley будут по определению не очень хорошо себя вести себя на Украине, где холоднее чем в США и Европе. Из-за этого масла, которые применяются большинстве боевой техники, должны быть рассчитаны на значительные минусовые температуры, либо заменены на зимнюю смазку. Но замена требует колоссальных усилий и массы времени.

«Если БПМ будут использоваться без замены масла, они довольно быстро выйдут из строя. Кроме того, БМП Bradley достаточно тяжелые, их даже нельзя перебрасывать самолетами. А за счет тяжести, они будут вязнуть в грунтах и становиться хорошей мишенью для российских противотанковых комплексов и артиллерии», — резюмировал военный историк.

О сложностях с американскими БМП говорят и в США. Офицер американской армии в отставке Джефф Джагер 14 января заявил, что срок развертывания боевых машин пехоты Bradley украинскими военными будет долгим. Подобная система требует значительного уровня технических и тактических знаний.

12 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Вашингтон стремится предоставлять ВСУ удовлетворяющую их потребности помощь. Также он выразил готовность США продолжать работу с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле 2022 года МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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