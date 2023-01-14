В США допустили проблемы у ВСУ с использованием БМП Bradley

Срок развертывания боевых машин пехоты (БМП) Bradley украинскими военными будет долгим. Об этом заявил офицер армии США в отставке Джефф Джагер в материале для 19FortyFive, опубликованном в субботу, 14 января.

Джагер указал на сложность БМП такого типа. Подобная система требует значительного уровня технических и тактических знаний, добавил он.

«Даже если бы США в тот же день предоставили Украине полный пакет БМП, о котором было объявлено 6 января (чего они не сделали), и даже если эти машины — новейшие, лучшие в арсенале Пентагона (что мало вероятно), срок развертывания украинскими военными Bradley в боевых действиях будет долгим, учитывая необходимое обучение и интеграцию. Все эти проблемы будут тормозить любые попытки наступления со стороны украинской армии», — отметил эксперт.

Кроме того, Джагер уверен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с проблемами технического обслуживания и поддержки БМП, так как они требуют больших объемов запасных частей и коммуникационного оборудования. По его словам, многие из них требуют отдельных контрактов с несколькими разными подрядчиками, что усложняет задачу.

Ранее, 12 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Вашингтон стремится предоставлять ВСУ удовлетворяющую их потребности помощь. Также он выразил готовность США продолжать работу с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

Тогда же посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям».

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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