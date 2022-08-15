Латвия подарила Украине четыре вертолета

Украина получила четыре вертолета от Латвии. Об этом 15 августа сообщил на своей странице в Twitter министр обороны республики Артис Пабрикс.

«Украинские ВВС только что получили четыре вертолета, подаренные Латвией. Скоро они будут включены в авиапарк украинской армии», — отметил он.

13 августа в МИД России предупредили, что по мере поставок Киеву западного дальнобойного оружия «географические задачи» российской спецоперации будут расширяться. По мнению Москвы, на Украине не должно быть вооружений, представляющих угрозу для России, а также для Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных украинских районов.

10 августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и другие западные страны намерены предоставлять Украине оборудование и технику столько, сколько потребуется. Днем ранее стало известно о планах Вашингтона выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты и специальный транспорт.

При этом аналитик Джеральд Хайман в статье для The National Interest предупредил, что западным странам, поддерживающим Киев, может грозить «истощение», пишет kp.ru.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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