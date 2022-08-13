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МИД РФ допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву

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Фото: Global Look Press/Roland Balik
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По мере поставок Киеву западного дальнобойного оружия «географические задачи» российской спецоперации будут расширяться. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

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По мнению военных экспертов, ее подавление — обязательное условие для успешного наступления

По его мнению, на Украине не должно быть вооружений, представляющих угрозу для России, а также для Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных украинских районов.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — сказал Дарчиев в беседе с ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

10 августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и другие западные страны намерены предоставлять Украине оборудование и технику столько, сколько потребуется.

Днем ранее стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты и специальный транспорт.

При этом аналитик Джеральд Хайман в статье для журнала The National Interest предупредил, что западным странам, поддерживающим Украину, может грозить «истощение», пишет kp.ru.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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