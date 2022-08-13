МИД РФ допустил расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Киеву

По мере поставок Киеву западного дальнобойного оружия «географические задачи» российской спецоперации будут расширяться. Об этом 13 августа заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

По его мнению, на Украине не должно быть вооружений, представляющих угрозу для России, а также для Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных украинских районов.

«Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше», — сказал Дарчиев в беседе с ТАСС.

Вместе с тем он отметил, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

10 августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и другие западные страны намерены предоставлять Украине оборудование и технику столько, сколько потребуется.

Днем ранее стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты и специальный транспорт.

При этом аналитик Джеральд Хайман в статье для журнала The National Interest предупредил, что западным странам, поддерживающим Украину, может грозить «истощение», пишет kp.ru.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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