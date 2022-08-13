Аналитик National Interest предупредил Запад об истощении из-за помощи Украине

Западным странам, поддерживающим Украину, может грозить «истощение». Такое мнение 12 августа выразил аналитик Джеральд Хайман в статье для журнала The National Interest.

«По мере затягивания конфликта всё больше европейцев и их политиков начнут сомневаться в таких инвестициях. Союзники Украины движутся к рецессии и уже страдают от высоких темпов инфляции», — написал Хайман.

Он добавил, что ситуацию ухудшают «изменение климата, жара и пожары, засуха, социальные требования собственных граждан, кризисы в других частях мира, особенно в Африке».

На подобном фоне постоянные требования Киева нарастить поставки оружия и финансового снабжения теряют всякий героический ореол, отметил аналитик.

«Настойчивость [президента Украины Владимира] Зеленского, скорее всего, будет выглядеть всё более бесконечной, самодовольной, критикующей, требовательной, настойчивой, жадной и ненасытной. Украина — не единственная проблема Запада, даже не самая главная», — подытожил автор материала.

9 августа агентство Reuters со ссылкой на исследование Института занятости сообщило, что кризис на Украине и высокие цены на энергоносители приведут к тому, что к 2030 году экономика Германии потеряет более $260 млрд.

Более всего, считают аналитики, в ФРГ пострадают рынок труда и гостиничный бизнес. Также кризис коснется таких энергоемких отраслей, как химическая промышленность и производство металлов.

В июле газета The New York Times написала, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине.

Тогда же президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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