Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Биржевые цены на газ в Европе 16 января упали более чем на 15%, до отметки почти $600 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги за $728,6.
К закрытию торгов стоимость 1 тыс. куб. м газа опустилась до $614,5. В моменте цена на газ составляла $609,2.
Стоимость газа опустилась ниже $650 впервые с сентября 2021 года.
Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев 16 января объяснил снижение цен на газ в Европе уменьшением спроса.
При этом в квартальном отчете Европейской комиссии по рынку газа, опубликованном 13 января, сообщалось, что стоимость газа для жителей столичных городов Европейского союза в ноябре прошлого года выросла почти на 60% по сравнению с показателями за тот же период в 2021 году.
Вместе с тем финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов 9 января заявил, что стоимость газа в ЕС может вырасти, если будет резкое похолодание и возрастут геополитические риски.