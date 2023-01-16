Экономист объяснил снижение цен на газ в Европе

Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев прокомментировал в понедельник, 16 января, данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе упали более чем на 10% и впервые с 6 сентября 2021 года опускались ниже $650 за тысячу кубометров.

Он отметил, что речь может идти о фундаментальных экономических факторах.

«В первую очередь это снижение спроса на сырье, вызванное кризисными явлениями в ряде секторов мировой экономики», — сказал эксперт в беседе с RT.

Заборцев отметил, что промышленность Европы, ориентированная на сырье, и многих других стран продолжает снижение выпуска продукции.

«Химическое производство в Европе снизилось на 15% за 2022 год, металлургия — на 6,4%. Всё это снижает оценку спроса в среднесрочной перспективе и влияет на цены. Да, фактор теплой погоды тоже имеет значение, но он, скорее, краткосрочный», — выразил мнение экономист.

Ранее в этот день цена газа в Европе в ходе торгов упала ниже $650 за тысячу кубометров, сообщается на сайте kp.ru. Снижение цены с начала дня превысило 11%. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $645 за тысячу кубических метров.

Еще одной из основных причин снижения цен на газ является на редкость теплая зима в Европе. Благодаря такому климатическому подарку и мерам по экономии энергии спрос на топливо сократился и хранилища пустеют не так быстро, как ожидалось, пишет «Ридус».

9 января депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани в интервью «Известиям» выразил мнение, что переговоры между Евросоюзом и Россией по поставкам газа могут начаться в течение нескольких месяцев. По словам депутата ЕП, европейские страны видят, что их стратегия избегания контактов с РФ невозможна в долгосрочной перспективе: сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают.

До этого, 19 декабря, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что введение потолка цен на газ из РФ «сделает Евросоюз более устойчивым перед лицом России». Она также выразила уверенность в том, что странам ЕС удастся достичь соглашения относительно потолка цен на газ. Однако для этого, по ее словам, потребуется серьезный дух компромисса.

18 декабря Bloomberg сообщил, что отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий того, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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