Переговоры между Евросоюзом и Россией по поставкам газа могут начаться в течение нескольких месяцев. Такое мнение в интервью «Известиям» выразил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас в Европе зима довольно мягкая, а это значит, что население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении», — предположил он.

По словам депутата ЕП, европейские страны видят, что их стратегия избегания контактов с РФ невозможна в долгосрочной перспективе: сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают.

«Эта ситуация напоминает нам о том, что РФ — наш сосед и что в долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой. Это сделает нас менее зависимыми от таких неблаговидных государств, как Катар, с которым мы сближаемся, чтобы отдалиться от России», — добавил Мариани.

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«В долгосрочной перспективе мы должны возобновить отношения с Москвой»