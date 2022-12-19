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Еврокомиссар оговорилась об ослаблении ЕС перед Россией из-за потолка цен на газ

Еврокомиссар по энергетике Симсон оговорилась, что лимит цен на газ ослабит ЕС перед РФ
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Фото: ТАСС/Marcus Brandt
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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон оговорилась, заявив, что введение потолка цен на газ «сделает Евросоюз (ЕС) менее устойчивым перед лицом России». Об этом она сказала 19 декабря перед встречей министров по энергетике ЕС в Брюсселе.

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«Механизм рыночных корректировок (введение потолка цен на газ на рынке ЕС. — Ред.) сделает нас менее устойчивыми, то есть, конечно же, более устойчивыми перед лицом российского газа», — заявила Симсон.

Она также выразила уверенность в том, что странам ЕС удастся достичь соглашения относительно потолка цен на газ. Однако для этого, по ее словам, потребуется серьезный дух компромисса.

«Механизм рыночных корректировок — это не единственное решение, которое надо принять сегодня. Министры также должны договориться о совместных закупках газа и об ускорении выдачи [экологических] разрешений для строительства альтернативных электрогенераторов», — продолжила еврокомиссар.

Обсуждение ценового потолка на природный газ министрами энергетики стран ЕС должно состояться в понедельник, 19 декабря, в Брюсселе.

Как отметил в этот же день посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин, введение потолка цен на газ приведет к деградации рынков. По его мнению, подобные инициативы и их обсуждение «дестабилизируют рынки, повышают уровень неопределенности».

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что чешское правительство предложило снизить потолок цен на газ до €188 за 1 МВт·ч по сравнению с потолком в €275, предложенным Европейской комиссией ранее. Пражская инициатива среди прочего будет обсуждаться на сегодняшней встрече в Брюсселе.

В тот же день Bloomberg сообщил, что отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

13 декабря Симсон рассказала о разногласиях между министрами энергетики Евросоюза по поводу потолка цен на газ. При этом 11 декабря министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ЕС почти достигли соглашения по вопросу ограничения цены на газ.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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