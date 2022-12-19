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В МИД РФ предрекли деградацию рынков из-за потолка цен на газ

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Инициатива Евросоюза (ЕС) о введении потолка цен на газ приведет к деградации рынков, заявил 19 декабря посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

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По его словам, данная инициатива противоречит законам рынка и относится к числу контррыночных инструментов.

«На мой взгляд, всё это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», — заявил Сентюрин «РИА Новости».

Подобные инициативы и их обсуждение «дестабилизирует рынки, повышает уровень неопределенности», подчеркнул дипломат.

Обсуждение ценового потолка на природный газ министрами энергетики стран ЕС, как ожидается, должно состояться в понедельник, 19 декабря, в Брюсселе.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что чешское правительство предложило снизить потолок цен на газ до €188 за 1 МВт·ч по сравнению с потолком в €275, предложенным Европейской комиссией ранее. Пражская инициатива, среди прочего, будет обсуждаться на сегодняшней встрече в Брюсселе.

В тот же день Bloomberg сообщил, что отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

13 декабря еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон рассказала о разногласиях между министрами энергетики Евросоюза по поводу потолка цен на газ. При этом 11 декабря министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что в ЕС почти достигли соглашения по вопросу ограничения цены на газ.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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