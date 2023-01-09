Эксперт не исключил повышения цен на газ в Европе при изменении погоды

При изменении в Европе теплой погоды на холодную цены на газ могут вырасти и закрепиться выше уровня €71 за 1 МВт•ч, предположил финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. Об этом он рассказал «Известиям» 9 января.

Как уточнил эксперт, после максимального повышения цен на газ в Европе в первой половине 2022 года из-за сокращения российских поставок, с наступлением осени цена начала снижаться. По его словам, это связано в первую очередь со снижением спроса по причине увеличения запасов газа в хранилищах при подготовке к зиме до рекордных исторических значений, а также с аномально теплой погодой в зимнее время. Температура в некоторых странах поднималась до +20 градусов, добавил он.

Согласно данным консалтинговой фирмы EBW Analytics, которые накануне привела газета «Коммерсант», теплая зима в Европе в начале этого года стала одной из причин снижения цен на газ до прошлогодних показателей — до €69 за 1 МВт•ч (около $780 за 1 тыс. куб. м) по ближайшему фьючерсу на индекс TTF.

Кравцов отметил, что газовые хранилища в Европе заполнены больше чем на 83%. Снижению цен на газ также способствует увеличение электроэнергии на 30% от общего объема от ветроэнергетики, объяснил он.

«Однако нельзя исключать того, что теплая погода может внезапно смениться на холодную и тогда цены могут немного подрасти и закрепиться выше уровня €71 за 1 МВт•ч, где наблюдались покупки участниками рынка в прошлом году. Предположительно, в феврале и марте «рынок прощупает дно» и цены стабилизируются», — считает эксперт.

Стоимость газа в Европе может вырасти, если в ближайшие месяцы будет резкое похолодание, отсутствие ветров, возрастут геополитические риски, а также увеличится потребление в азиатском регионе, выразил мнение он. «Но поскольку европейские газовые хранилища заполнены до рекордных исторических отметок, то ждать сильного роста цен на газ в ближайшее время не стоит», — заключил Кравцов.

9 января в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани выразил мнение, что переговоры между ЕС и Россией по поставкам газа могут начаться в течение нескольких месяцев. По его словам, в настоящее время в Европе зима довольно мягкая и население пока не пострадало от перебоев в энергоснабжении. Однако европейские страны видят, что их стратегия относительного избегания контактов с российской стороной невозможна в долгосрочной перспективе, добавил он, уточнив, что сжиженный природный газ (СПГ) стоит дорого, а найденные альтернативы пока неэффективны.

Накануне аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов дал прогноз, согласно которому в 2023 году цены на газ на голландском TTF будут в промежутке около $1,2–1,8 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Ранее страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в результате таких действий государств всё обернулось экономическими проблемами в Европе.