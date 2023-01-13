Цены на газ для жителей столичных городов ЕС выросли почти на 60%

Стоимость газа для жителей столичных городов Европейского союза (ЕС) в ноябре прошлого года выросла почти на 60% по сравнению с показателями за тот же период в 2021 году. Об этом говорится в квартальном отчете Европейской комиссии (ЕК) по рынку газа, опубликованном на сайте ведомства 13 января.

Розничные цены на газ выросли на 57% для бытовых потребителей в ноябре 2022 года. В июле и августе прошлого года стоимость голубого топлива увеличилась вдвое по сравнению с 2021 годом. Для промышленных потребителей в III квартале прошлого года газ подорожал на 95% в годовом выражении.

«Цены на газ в ЕС были заметно выше, по сравнению с большим количеством других игроков глобального рынка, что подразумевает значительные финансовые потери для энергоемких отраслей Европы», — говорится в отчете.

13 января глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

Ранее, 10 января, Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики на 2023 год. В отчете ведомства говорится, что глобальный показатель валового внутреннего продукта (ВВП) увеличится на 1,7%, в 2024 году — на 2,7%, тогда как в июне прошлого года прогнозировался подъем на 3%.

До этого, 9 января, финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов предположил, что похолодание может спровоцировать рост цен на газ в Европе. Он также связал снижение стоимости голубого топлива осенью 2022 года с заполнением хранилищ и аномально теплой погодой.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.