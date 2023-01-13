Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР заявили о применении ВСУ химических гранат
Культура
«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российском прокате
Общество
В ЛНР возбудили уголовное дело против сотрудника ОБСЕ по делу о шпионаже
Происшествия
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР
Мир
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Мир
Посол РФ назвал бесперспективной инициативу Эстонии по изъятию госактивов России
Армия
Врио главы Запорожья рассказал о прибытии добровольцев из Сербии в зону СВО
Мир
Сальдо предрек Херсону гуманитарную катастрофу
Политика
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных
Мир
В ФРГ заявили о координации помощи Украине совместно с другими странами
Общество
Глава центра наркологии Москвы Копоров задержан по делу нарколога Брюна
Спорт
The Ring признал россиянина Бивола лучшим боксером года
Сюжет:

Цены на газ для жителей столичных городов ЕС выросли почти на 60%

Отчет Еврокомиссии: цены на голубое топливо в столицах ЕС выросли на 57%
0
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость газа для жителей столичных городов Европейского союза (ЕС) в ноябре прошлого года выросла почти на 60% по сравнению с показателями за тот же период в 2021 году. Об этом говорится в квартальном отчете Европейской комиссии (ЕК) по рынку газа, опубликованном на сайте ведомства 13 января.

Энергоракурсы: сколько будут стоить нефть и газ в 2023 году
Эксперты оценили перспективы топливного рынка

Розничные цены на газ выросли на 57% для бытовых потребителей в ноябре 2022 года. В июле и августе прошлого года стоимость голубого топлива увеличилась вдвое по сравнению с 2021 годом. Для промышленных потребителей в III квартале прошлого года газ подорожал на 95% в годовом выражении.

«Цены на газ в ЕС были заметно выше, по сравнению с большим количеством других игроков глобального рынка, что подразумевает значительные финансовые потери для энергоемких отраслей Европы», — говорится в отчете.

13 января глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

Ранее, 10 января, Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики на 2023 год. В отчете ведомства говорится, что глобальный показатель валового внутреннего продукта (ВВП) увеличится на 1,7%, в 2024 году — на 2,7%, тогда как в июне прошлого года прогнозировался подъем на 3%.

До этого, 9 января, финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов предположил, что похолодание может спровоцировать рост цен на газ в Европе. Он также связал снижение стоимости голубого топлива осенью 2022 года с заполнением хранилищ и аномально теплой погодой.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите населения Донбасса. Однако в итоге в европейском регионе начался серьезный энергетический кризис.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023