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Глава комитета бундестага призвал к отмене экономических санкций против РФ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Imo
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Глава комитета парламента ФРГ по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить экономические санкции, введенные Европейским союзом (ЕС) против России. Об этом он заявил в пятницу, 13 января, на полях заседания фракции Левой партии в бундестаге в Лейпциге.

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Он отметил, что направленные против РФ ограничительные меры вредят населению самой Германии.

«Мне жаль, что внутри Левой партии нет единства во мнениях касательно того, что мы должны отменить эти экономические санкции против России, потому что в конечном счете они направлены против собственного населения и собственной промышленности», — заявил политик.

По его словам, отказ от нефти и газа из РФ привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом, а альтернативные поставщики, как, например, Кувейт или ОАЭ, не являются хорошим решением проблемы.

До этого, в конце декабря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что конфликт на Украине непросто дается гражданам ФРГ, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать.

Ранее, в ноябре, в Лейпциге и ряде других городов Германии прошли митинги в поддержку России. Протестующие призывали пересмотреть санкции в отношении РФ, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.

До этого, 8 октября, тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против РФ и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

Сложности в экономической сфере из-за роста цена на продукты, свет и тепло Германия и других европейских странах возникли на фоне антироссийских санкций в ответ на спецоперацию по защите жителей Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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