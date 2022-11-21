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В Лейпциге продолжаются митинги в поддержку России

Financial Times: в Лейпциге продолжаются митинги в поддержку России
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В Лейпциге и ряде других городов Германии продолжаются митинги в поддержку России. Об этом 21 ноября пишет газета Financial Times.

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«Мы хотим, чтобы разжигатели войн из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией», — цитирует издание одну из участниц акции.

Протестующие называют ФРГ «марионеткой, служащей интересам США и НАТО», а также призывают пересмотреть санкции в отношении РФ, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.

Ранее, 22 октября, в ряде крупных городов Германии прошли митинги на фоне энергетического кризиса в стране. Под девизом «Солидарность через кризис» демонстранты вышли на улицы Берлина. Отмечалось, что митинги с общим количеством участников 20 тыс. были зарегистрированы по всей стране.

До этого, 8 октября, тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

В сентябре жители Кельна вышли на акцию в поддержку РФ. Порядка 400 протестующих прошло по улицам с российскими флагами под звуки барабанов. Они потребовали от немецких властей отмены антироссийских санкций, а также остановки снабжения Украины оружием.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на Москву после начала спецоперации по защите Донбасса.

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