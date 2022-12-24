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Президент Германии заявил о последствиях кризиса на Украине для немцев

Штайнмайер в рождественском обращении заявил, что кризис на Украине непросто дается немцам
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Фото: Global Look Press/Chris Emil JanÃŸEn
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Конфликт на Украине непросто дается гражданам Германии, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем рождественском обращении к жителям ФРГ.

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«Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать», ― отметил Штайнмайер.

Президент Германии назвал «тяжелыми» нынешние времена, напомнив, что сильнее всего граждане ФРГ ощутили на себе экономические последствия конфликта на Украине. Более того, 2022 год принес в Европу страх эскалации.

В то же время немецкий народ, по мнению Штайнмайера, действовал смело и решительно в моменты, когда от него требовалась помощь. Немцы узнали о себе, что способны на гораздо большее, чем до этого могли представить.

«В этом году наше самое заветное желание, чтобы мир снова воцарился», ― добавил политик.

Штайнмайер выразил надежду, чтобы нынешнее молодое поколение немцев не стало «последним поколением», а первым поколением, небезразличным к вопросам изменения климата.

Ранее, 20 декабря, Франк-Вальтер Штайнмайер во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином попросил китайского лидера оказать влияние на Москву для скорейшего завершения спецоперации Вооруженных сил России по защите Донбасса.

Ранее, 6 декабря, стало известно, что граждане Германии стали существенно меньше тратить на подготовку к празднованию Рождества. Рост цен и инфляция особенно сильно ударили по жителям со средним и низким доходом.

Если в 2021 году домохозяйства с чистым годовым доходом в менее €25 тыс. тратили €158 на праздник, то в 2022 году они потратили лишь €120.

Сложности в экономической сфере из-за роста цена на продукты, свет и тепло в Евросоюзе возникли на фоне антироссийских санкций в ответ на спецоперацию по защите жителей Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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