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Опрос показал сокращение расходов немцев на подарки на Рождество

EY: жители Германии экономят на новогодне-рождественских подарках из-за высокой инфляции
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Фото: Global Look Press/Federico Gambarini
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Инфляция и падение покупательской способности привели к заметному сокращению трат жителей Германии на подарки на Рождество в 2022 году. Об этом говорят результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией EY.

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Так, больше всего экономить стали немцы с низким или средним доходом. В частности, домохозяйства с чистым ежегодным доходом в менее €25 тыс., как ожидается, сократят свои траты на Рождество со €158 в 2021 году до €120 в этом. По словам компании, это рекорд за всю историю наблюдений с 2008 года.

«Многие потребители в настоящее время в первую очередь озабочены тем, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Настроение дарить подарки не очень хочет возникать (в этой социальной группе. ― Ред.). Иная ситуация для высокооплачиваемых — здесь могут выиграть поставщики предметов роскоши», ― рассказал глава отдела потребительских товаров и розничной торговли EY Майкл Ренц.

В то же время в компании отметили рост стремления покупателей к духу Рождества во время шоппинга. Наружных украшений, искусственного снега и огней ждут 41% респондентов (38% в прошлом году). Однако Ренц обратил внимание, что этот результат всё еще ниже показателя в 59% в доковидный 2019 год.

«После двух лет значительного сокращения рождественских мероприятий в городских центрах и торговых центрах потребители тоскуют по запаху жареного миндаля и глинтвейна, по светящимся рождественским центрам городов. Для многих клиентов это часть рождественских покупок, и поэтому это может быть важным фактором для розничной торговли», ― пояснил эксперт.

Ранее, 29 ноября, опрос показал, что почти две трети жителей Великобритании боятся, что не смогут позволить себе рождественский ужин из-за высоких цен на еду. В подавляющем большинстве такой страх наблюдался среди представителей старшего поколения.

Более того, 38% респондентов заявили, что вероятно отменят праздничное застолье, если у них вдруг возникнут какие-то непредвиденные расходы вроде сломанного в доме бойлера.

В конце ноября немецкая Федеральная ассоциация потребителей (VZBV) привела данные опроса, согласно которому примерно две трети жителей Германии вынуждены экономить на повседневных товарах в связи с высокими темпами инфляции. Около 61% участников исследования сообщили, что стали покупать более дешевые продукты питания, а 56% респондентов сократили расходы на одежду.

Сложности в экономической сфере из-за роста цена на продукты, свет и тепло в Евросоюзе возникли на фоне антироссийских санкций в ответ на спецоперацию по защите жителей Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля.

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