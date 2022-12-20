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Президент ФРГ просил Си Цзиньпиня повлиять на РФ для прекращения СВО

Канцелярия президента ФРГ сообщила, что Штайнмайер просил Си Цзиньпиня повлиять на Москву для прекращения СВО
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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил председателя КНР Си Цзиньпиня повлиять на Москву для прекращения специальной военной операции. Об этом 20 декабря говорится в сообщении на сайте немецкого лидера.

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Как уточняется, беседа политиков длилась час. Штайнмайер в ходе телефонного разговора подчеркнул общий интерес Китая и Европы в прекращении боевых действий и в уважении суверенитета Украины.

«Он попросил Си использовать свое влияние в России, чтобы повлиять на Кремль в этом отношении», — говорится в сообщении.

Председатель КНР при этом отметил, что продолжение и усугубление конфликта на территории Украины не принесет выгоду никому.

Поводом для звонка стало пятидесятилетие двусторонних отношений между ФРГ и КНР.

Ранее, 1 декабря, Си Цзиньпин сказал, что решение украинского кризиса политическими средствами — лучший метод, который отвечает интересам Европы. Он также добавил, что Китай считает необходимым избегать обострения конфликта и продвигать инициативу мирных переговоров.

В конце ноября глава МИД Китая Ван И заявил о продвижении многополярного мира вместе с Россией. Он добавил, что китайская сторона намерена сохранять контакты с РФ на высоком уровне, а также считает необходимым условием дальнейшего развития обоих государств взаимную поддержку.

Москва не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

Так, 31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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