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Си Цзиньпин призвал избегать эскалации и решить украинский конфликт переговорами

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Фото: REUTERS/European Union
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Решение украинского кризиса политическими средствами — самый подходящий метод, который отвечает интересам Европы. Об этом 1 декабря заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин на встрече в Пекине с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

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«Решение украинского кризиса политическими средствами больше всего отвечает интересам Европы и всех стран Евразии», — сообщил Си Цзиньпин, слова которого транслировались в эфире Центрального телевидения КНР.

Он также добавил, что Китай считает необходимым избегать обострения конфликта и продвигать инициативу мирных переговоров.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине.

Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

Москва не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

Например, 31 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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