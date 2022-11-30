Окно из Европы: зачем Шарль Мишель приезжает в Китай

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 1 декабря отправляется с визитом в Китай , где впервые с 2018 года встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Основная официальная цель поездки — получить представление о позиции Китая по глобальным вызовам и обсудить сферы, в которых Брюссель и Пекин могут взаимодействовать. При этом визит загодя несколько осложняется стремлением Брюсселя напомнить визави про права человека , чего в Пекине не любят, а также отсутствием единой линии внутри самого ЕС на то, как именно выстраивать отношения со второй экономикой мира.

Сложные отношения

Всего за полтора месяца до нынешней поездки в Китай Шарль Мишель и главы МИД стран — членов ЕС провели трехчасовое заседание по отношениям с КНР , сделав вывод: Брюсселю впору рассматривать Пекин как «жесткого соперника и системного конкурента» с ограниченными областями потенциального взаимодействия.

Претензий Евросоюза к Китаю накопилось много, начиная с ситуации с правами человека в Гонконге и Синьцзяне и заканчивая торговым дефицитом (в 2021 году он достиг почти €250 млрд не в пользу ЕС). В этом году к списку недовольств Брюсселя прибавились действия КНР вблизи Тайваня, отказ Пекина осудить Москву за действия на Украине и переизбрание Си Цзиньпина на третий срок генсеком Компартии, что в Европе расценили как дальнейший откат Китая в сторону автократии и единоличной власти одного человека.

Тем не менее в Европе предпочли оставить окно возможностей для диалога с Китаем широко открытым. «На фоне напряженной геополитической и экономической обстановки визит является своевременной возможностью для взаимодействия ЕС и Китая . Лидеры обсудят глобальные вызовы, а также темы, представляющие общий интерес», — анонсировали в пресс-службе Европейского совета грядущую 1 декабря встречу Шарля Мишеля с Си Цзиньпином (она станет их первым личным общением с 2018 года), а также с премьером Госсовета Ли Кэцяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Сам Мишель еще в октябре говорил, что частью переговоров в Пекине, очевидно, станут темы прав человека, вопросы изменения климата, экономические отношения и глобальные проблемы здравоохранения. При этом, судя по его же заявлению после октябрьского саммита лидеров ЕС о том, что Брюссель «желает усилить экономическое взаимодействие с Китаем», он предпочел бы сделать акцент на решении проблем в экономике, в меньшей степени затрагивая тему нарушений прав человека .

Однако события последних дней, похоже, лишь усилили правозащитную компоненту в предстоящем визите главы Евросовета в Китай. На фоне мощных протестов в КНР против ковидных ограничений, прокатившихся по десятку городов в минувшие выходные, несколько европейских политиков призвали Мишеля вообще отменить поездку. А если нет, то как минимум «отчитать» китайские власти .

«Он должен воспользоваться случаем, чтобы выразить нашу озабоченность по ряду вопросов. Если произойдет подавление недавнего протестного движения, ЕС готов поднять этот вопрос в международных институтах и рассмотреть новые санкции», — заявил, в частности, глава делегации Европейского парламента по связям с КНР Рейнхард Бютикофер, к слову, находящийся в китайском санкционном списке.

Еще одной ключевой темой переговоров в Пекине станет Украина, а точнее, потенциальное влияние Китая на Россию в украинском вопросе . Как уверяют различные дипломатические источники, в Евросоюзе хотят убедиться, что Пекин не предоставит России оружие или какие-либо материалы, подпадающие под западное эмбарго. Впрочем, тут Шарль Мишель вряд ли станет теряться. Как утверждало агентство Reuters, в начале ноября глава Евросовета должен был выступить с видеообращением на церемонии открытия международной торговой выставки CIIE в Шанхае, но китайская сторона отменила его появление «в эфире», узнав о том, что в своей речи тот собирался критиковать спецоперацию РФ на Украине.

Насколько резким Шарль Мишель будет на этот раз, станет ясно не сразу. По некоторым данным, из-за строгих мер по борьбе с COVID-19, действующих в КНР, не планируется проведение каких-либо пресс-конференций. Тем не менее, исходя из тона китайской прессы, хозяева загодя настроились на позитив . В частности, газета Global Times (неофициально отражает настрой властей) отметила: визит Мишеля «станет значительным шагом для возвращения китайско-европейских отношений к прагматичному сотрудничеству, а также позитивным знаком для их мирного развития».

Вместе и порознь

При этом сложнее всего для главы Евросовета будет говорить в Пекине от лица всего Евросоюза, в котором нет абсолютного единства по поводу того, как именно строить отношения со второй экономикой мира . И если одни выступают за прекращение торговли в худших традициях США, то другие — за продолжение взаимодействия.

Одним из проявлений разности подходов стал визит в начале ноября в Китай канцлера Германии Олафа Шольца в компании руководителей крупных немецких концернов. За это союзники по ЕС тут же раскритиковали Шольца, заявив, что он действует вразрез с общей европейской линией . Забавно, что больше всего китайское турне пришлось не по душе Парижу: как сообщали многочисленные источники, президент Франции Эммануэль Макрон хотел поехать в Пекин вместе с немецким коллегой, но тот его не взял. Что, впрочем, не остудило пыл самого Макрона на взаимодействие с Китаем: на недавнем саммите «большой двадцатки» он провел двусторонние переговоры с председателем Си, а недавно подтвердил планы всё же отправиться в КНР с визитом в начале будущего года.

Как напомнил «Известиям» завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников, отношения с Китаем всегда строились как по линии всего ЕС, так и по линии двусторонних связей , что объясняется распределением компетенций между странами — членами ЕС и Евросоюзом как организацией, а также существующими различиями в экономических и политических интересах отдельных государств.

— Но говорить о каком-то расколе ЕС на китайском направлении внешней политики было бы большим преувеличением . Специфика позиции отдельных стран существует, но в целом европейские государства пытаются выстроить довольно сложный баланс в отношениях с Китаем: с одной стороны, развивают экономическое сотрудничество и взаимодействие по отдельным глобальным проблемам, с другой — пытаются не допустить, чтобы это привело к усилению чрезмерной зависимости от КНР экономически или технологически, — добавил эксперт.

Китай всегда предпочитал развивать отношения с отдельными странами Евросоюза, нежели вести дела с общим центром в Брюсселе , за что его, как и Москву, нередко обвиняли в попытке расколоть единство внутри ЕС. Впрочем, один раскол внутри союза будет Пекину сейчас точно не на руку.

На весеннем саммите 2021 года в Анкаре на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пришлось сесть на расположенный в отдалении диван. При этом ее «напарник» Шарль Мишель и турецкий лидер устроились в поставленных рядом двух высоких креслах. И, как утверждает европейская пресса, еще с тех пор отношения между главами двух институтов ЕС обострились. После того инцидента, который окрестили как Sofagate, оскорбленная фон дер Ляйен и Мишель начали не только старательно избегать друг друга, но и соперничать . Это нашло отражение и в том, что глава Европейского совета отправился в Китай один, тогда как раньше в такого рода значимые поездки представители этих структур ехали парой.