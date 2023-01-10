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Всемирный банк резко ухудшил прогноз мировой экономики на 2023 год

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Фото: Getty Images/Hulton Archives/Per-Anders Pettersson
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Всемирный банк спрогнозировал замедление роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокого уровня инфляции.

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В новом отчете говорится, что глобальный показатель валового внутреннего продукта (ВВП) увеличится на 1,7%, в 2024 году — на 2,7%. В июне прошлого года прогнозировался подъем на 3%.

При этом в России теперь ожидается снижение (ВВП) на 3,3% вместо ранее прогнозируемых 3,6%. Снижение в докладе объясняется введением Евросоюзом нефтяного эмбарго и сокращением экспорта природного газа в ЕС по трубопроводу «Северный поток». Из прогноза также следует, что в 2024 году российская экономика возобновит рост на 1,6%.

В частности, ВВП США в 2023 году увеличится на 0,5%. Отмечается, что объем экономики еврозоны будет тот же, что и в 2022 году. В Китае в текущем году прогнозируется рост на уровне 4,3%, что на 0,9 процентного пункта ниже предыдущих прогнозов.

Ранее в этот день сообщалось, что возобновление роста ВВП Украины в 2023 году ожидается на уровне 3,3% при условии отсутствия военной эскалации.

3 января научный сотрудник Александровского института при Хельсинском университете, доцент Илмари Кяихке отметил, что спад ВВП Украины в 2022 году оказался в 40 раз больше, чем у России. По мнению ученого, у западных стран был «чрезмерный оптимизм», когда те пытались «поставить Россию на колени» санкциями и тем самым сократить ее военный потенциал.

Президент России Владимир Путин 22 декабря заявил, что в 2022 году обвала российской экономики не произошло, несмотря на прогнозы. Так, спад составил всего 2,5% тогда как некоторые аналитики были уверены в обрушении на 25%.

До этого, 28 октября, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада ВВП России придется на середину 2023 года. Она также отметила, что Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

В начале октября МФВ улучшил прогноз по российскому ВВП на 2023 год, отметив успех принятых властями мер по налогово-бюджетному стимулированию и укреплению рубля.

Санкции против России ужесточили после начала спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры уже негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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